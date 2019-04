Vierde en laatste titel voor Thomas Vermaelen bij Barcelona

Thomas Vermaelen (33) zag Barcelona vanop de tribune kampioen worden. Messi kwam tegen Levante van de bank om met de enige treffer van de partij Barça zijn 26ste titel in de clubgeschiedenis te schenken. Dankzij de treffer viert Barça voor het eerst sinds 2011 de titel nog eens in eigen stadion. Voor Thomas Vermaelen is het de vierde en meer dan waarschijnlijk laatste titel bij de Blaugrana. De Rode Duivel is einde contract en krijgt voorlopig geen nieuw aanbod.

Met 497 minuten in acht matchen mag Vermaelen terecht een medaille claimen. In zijn vijf seizoen bij Barcelona werd hij vier keer kampioen. Het enige seizoen waarin het niet lukte, 2016-2017, was hij uitgeleend aan AS Roma. Vidal doet nog straffer met de achtste titel op rij: vier bij Juventus, drie bij Bayern en nu zijn eerste bij Barcelona.