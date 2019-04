Het probleem Trebel: Anderlecht wil dat Fransman vertrekt, maar wil hij wel?

Wat met Adrien Trebel? De Fransman heeft het vetste contract, maar daarvoor moet hij wel beter presteren. Als het van Anderlecht afhangt, vertrekt Trebel beter. Maar wil hij dat wel?

Adrien Trebel ging in Brugge de duels aan, maar daar stopte het. Meer dan duelleren deed hij niet. Zelden kon de Fransman een aanval opzetten of een bal bijhouden. Voor een speler die 3 miljoen euro bruto per jaar verdient, mag het gerust meer zijn.

Zeker omdat paars-wit volgend jaar minstens drie nieuwe sterkhouders wil aantrekken en Trebel voor hen een referentiespeler wordt. Stel u even voor dat Mbokani naar Anderlecht komt. Zou die dan niet denken: Ik word even belangrijk en dus wil ik minstens evenveel verdienen?

In een middenveld met Kums, Trebel en Zulj moet er eentje weg. Liefst wordt dat Trebel, die een relatief hoge marktwaarde heeft. Maar de middenvelder was maanden geblesseerd en ligt nog tot 2023 onder contract aan onwaarschijnlijke voorwaarden. Hij staat dan ook niet te springen om te vertrekken. Bovendien wil ­Trebel dat uitsluitend Mogi Bayat zijn zaken doet. Dat is een doorn in het oog van RSCA, dat na operatie Propere Handen niet meer rond de tafel wil zitten met de verdachte zaakwaarnemer.

Misschien vindt Anderlecht nog wel een coach die Trebel weer op zijn allerbeste niveau krijgt. Zo niet moeten de Brusselaars wellicht hopen dat een exotische club de middenvelder kan verleiden met een monstercontract.