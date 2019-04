Brand aan boord van schip van Brittany Ferries

Voor de kust van het Bretoense Finistère varend is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken op een schip van het Franse Brittany Ferries, zo heeft de Atlantische maritieme prefectuur laten weten.

Het vuur raakte snel bedwongen, niemand van de 766 passagiers en 142 bemanningsleden raakte gewond, zo verluidde.

De 184 meter lange Pont Aven verwittigde om 04.00 uur de reddingsdienst dat er een brand woedde in een van de twee machinekamers. Het schip was toen op weg van het Britse Plymouth naar het Spaanse Santander.

Terwijl al reddingsdiensten waren uitgerukt liet de bemanning om 04.40 uur weten dat de brand geblust was en dat het schip nog kon varen. Het wordt in de loop van de dag in een haven van Finistère verwacht.

De passagiers waren van uiteenlopende nationaliteiten zoals Engelsen, Fransen, Spanjaarden, Amerikanen, Chinezen en Polen.