Brandweer dompelt hybride wagen onder in container

Elsene - De Brusselse brandweer heeft afgelopen nacht een hybride voertuig ondergedompeld in een container vol water, nadat het voertuig in brand was gevlogen. Dat meldt de Brusselse brandweer maandagochtend.

De brand in de wagen was zondagavond omstreeks 23.45 uur uitgebroken, in de Voltastraat in Elsene. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een hybride voertuig dat opgeladen werd via een stopcontact. Het vuur was snel geblust, maar omwille van de eventuele thermische instabiliteit van de cellen van de batterij, besloot de brandweer het voertuig onder te dompelen in een container met water.

“Er werd een beroep gedaan op de daartoe bestemde container van de autoassemblagefabriek in Vorst”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De kraan van de brandweer hees het voertuig in de container en deze werd onder begeleiding van een autopomp en de politie overgebracht naar de site van het bedrijf. Daar werd de container gevuld met water. De auto blijft ondergedompeld zolang nodig is om de cellen volledig af te koelen.”