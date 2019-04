KU Leuven aan de top op vlak van IoT

Leuven - De weinige jonge vrouwen die kiezen voor de studierichting ingenieur elektronica zijn vaak de sterkere studenten. De master elektronica is een vierjarig traject waar nog té weinig studentes voor inschrijven, zegt prof. Liesbet Van der Perre. Toch kan je met dit diploma naar een brede waaier fascinerende, toekomstgerichte jobs.

Liesbet Van der Perre is professor in de masteropleiding Industriële Ingenieurswetenschappen Elektronica-ICT op de KU Leuven, Technologiecampus Gent, waar ook Odisee Hogeschool een bacheloropleiding ICT-elektronica aanbiedt. Ze doceert er digitale elektronica en ‘embedded systemen’. Wat omvat dat precies? “Denk aan toepassingen voor het Internet of Things (IoT) en draadloze communicatie. Dankzij sensoren, connectie en ingebouwde intelligentie wordt de volgende generatie elektronica onzichtbaar, draadloos en slim.”

Studente Sarah Goossens zit in haar laatste jaar industrieel ingenieur elektronica. Ze schrijft haar masterproef over ‘data-acquisitie via sensoren in een real-time operating system’. “Dat betekent dat ik onderzoek hoe je het exacte moment van de data-input bepaalt”, zegt Sarah. “Met mijn studies liggen er heel wat opties open in verschillende bedrijfstakken, maar ik kan ook in onze eigen onderzoeksgroep aan de slag.”

Meer meisjes

Klinkt goed, maar hoe populair is elektronica? “Niet populair genoeg. Jammer, omdat het een leuke, gevarieerde richting is”, zegt professor Van der Perre. “Abstract kunnen denken is natuurlijk essentieel. Daar leggen we aan het begin van de opleiding de basis voor. We zien zowat twee derde instroom uit ASO en één derde uit TSO. Daarbij bereiken we vooral jongens. Toch zijn meisjes vaak de betere studenten. Ze zijn minder zelfzeker dan jongens als ze deze studies aanvatten, wat de drempel hoger maakt. Maar daardoor liggen ook hun slaagpercentages hoger: ze staan er sterker voor als ze beginnen.

“In het laatste jaar zijn we met 2 meisjes op 20 studenten”, pikt Sarah in. “Mijn medestudente kwam via een schakelprogramma uit de bacheloropleiding. Op die manier komen er heel wat nieuwe studenten in het derde jaar terecht. In de master zet je de stap naar verantwoordelijkheid en creativiteit in je latere job. Vanuit de professionele bachelor kan je servicetechnicus telecom worden, via de masteropleiding bijvoorbeeld field engineer of planning engineer bij operatoren als Telenet of Proximus, maar ook bij bedrijven als Melexis (sensoren en chips) of de Televic Group (nurse call systemen), Barco, ziekenhuizen … of je kan les geven of onderzoeker worden. Het diploma is een win-for-life ticket.”

Draadloze technologie

Zeker het IoT-verhaal met sensoren die data verzamelen, spreekt jongeren aan. Het aantal maatschappelijke problemen die je ermee kan helpen oplossen, is enorm. Daarnaast zijn we zo afhankelijk van draadloze netwerken, dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat ze zouden wegvallen. “Ik wilde graag iets doen met wiskunde en wetenschappen”, zegt Sarah.

“Ook al kwam ik in mijn Latijn-Wiskunde niet in aanraking met STEM-vakken. Door industrieel ingenieur elektronica-ICT te studeren – samen met studenten bouw, chemie en elektromechanica – stak de liefde voor elektronica de kop op. In het tweede jaar ging ik daar resoluut voor. Hardware én software vond ik het interessantst. Uiteindelijk koos ik voor embedded systemen – ingebouwde systemen met een microprocessor die data aansturen voor een applicatie. Alle IoT-applicaties zijn embedded systemen: sensoren die we op bruggen willen zetten bijvoorbeeld, of waarmee we de waterkwaliteit monitoren. In die zin is het leuk dat je die systemen overal kan inbouwen.”

Nieuwe telecomdimensie

De telecomnormen 2G, 3G en 4G boden telkens meer mogelijkheden, zoals live streaming of gaming. “De 5de generatie mobiele netwerken (5G) heeft nog veel meer in petto en is geschikt om autonoom rijdende auto’s en robots aan te sturen”, zegt de prof. “Maar je hebt wel nieuwe technologieën zoals massive machine-type communication (mMTC) nodig om van IoT echt een nieuwe dimensie binnen telecom te maken. Dit is precies waar we hier aan werken: low-power systemen gericht op nieuwe applicaties.”

