Belgische arbeidskosten op twee na hoogste van Europa

De Belgische arbeidskosten zijn de op twee na hoogste van Europa. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Duitse bureau voor de statistiek. Met 40 euro per arbeidsuur moet ons land enkel Denemarken (44,7 euro) en Luxemburg (40,3 euro) laten voorgaan. Het Europese gemiddelde ligt op 26,6 euro per uur. In Duitsland bedraagt de arbeidskost 35 euro per uur, goed voor de zesde plaats in de rangschikking.

Daarnaast liggen ook in Zweden (39,3 euro) en Frankrijk (36,5 euro) de arbeidskosten een stuk boven het Europese gemiddelde. Arbeid is het goedkoopst in Bulgarije, waar per uur 5,3 euro betaald wordt.

De cijfers hebben betrekking op banen in de industrie en diensten, zonder de overheidsdiensten. Hoge arbeidskosten zijn nefast voor de concurrentiekracht van de bedrijven.