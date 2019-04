Betonblokken vallen van gevel Gentse school: “Ik mag er niet aan denken wat gebeurd zou zijn als ze 3 uur later gevallen waren”

Gent - Van de gevel van een schoolgebouw in het centrum van Gent zijn maandagochtend in alle vroegte enkele grote betonblokken naar beneden gevallen. Gelukkig stonden er op dat moment nog geen leerlingen op de speelplaats. “Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als dit 3 uur later was voorgevallen”, zegt directrice Karen Verhamme van kunsthumaniora Sint-Lucas.

Karen Verhamme. Foto: jcd

Het waren leerlingen die in het internaat van de school verblijven, die de betonblokken rond 5.30 uur maandagochtend hoorden vallen. Het maakte zoveel lawaai dat ze ervan wakker werden. Het gaat om betonblokken die in de gevel, net onder het dak, losgekomen zijn en naar beneden zijn gestort.

Hoe dat gebeurd is, is nog een vraagteken. Er stond geen extreme wind, zegt directrice Karen Verhamme. De staat van het oude gebouw zou er wel eens mee te maken kunnen hebben. “We wachten al sinds 2007 op de renovatie”, aldus Verhamme. “Het is een beschermd gebouw, dus dat maakt het allemaal nog wat moeilijker.”

De 200 leerlingen van de school, waarvan er 79 in het internaat verblijven, zijn voor de veiligheid naar huis gestuurd. Er was niemand op de speelplaats aanwezig toen de blokken vielen. “Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als de blokken 3 uur later naar beneden gekomen waren”, aldus de directrice.

De brandweer is ter plaatse om te bekijken wat er gebeurd is. Ze controleren op de gevel of er nog blokken dreigen te vallen.

Betonblokken vallen van gevel Gentse school. Video: Het Nieuwsblad

Foto: jcd