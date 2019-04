Britse marathonloopster stort in op meter van finish maar kruipt verder: “Ik heb geleerd hoe je geen marathon moet lopen”

De Britse marathonloopster Hayley Carruthers viel uitgeput neer op amper een meter van de eindstreep. Met haar laatste krachten kroop ze langzaam over de finish om nadien opnieuw neer te vallen. De atlete finishte uiteindelijk in een tijd van 2:34:03, ongeveer een kwartier na winnares Brigid Kosgei.

Op amper een meter van de eindstreep struikelde de Britse marathonloopster Hayley Carruthers van pure uitputting over haar voeten en viel ze pijnlijk op de grond. Maar gedreven door adrenaline en de wil om de marathon van Londen uit te lopen, kroop ze centimeter na centimeter dichter bij de rode streep om uiteindelijk de finish te halen in een tijd van 2:34:03, een verbetering van haar persoonlijke record.

Dokters en hulpverleners kwamen toegesneld en Carruthers werd op een gele draagberrie afgevoerd. Na verzorging stelde de atlete haar fans gerust op sociaalnetwerksite Twitter: “Vandaag heb ik geleerd hoe je geen marathon moet lopen”, schreef ze bij een foto van haar knieën. “Gelukkig heb ik mijn persoonlijke tijd verbeterd.”

Today I learnt how NOT to run a marathon! 😂🤪 #londonmarathon atleast I PB’d ... pic.twitter.com/iD1FYZSA5N