Racing Genk kampioen? Ten vroegste binnen twee weken...op Club Brugge

Met zes punten voorsprong en nog twaalf punten te verdienen lijkt weinig Racing Genk nog te kunnen stoppen in de race naar de vierde titel. Omdat het bij de afronding van de punten een half puntje extra kreeg, moet het wel meer punten dan Club Brugge hebben om kampioen te worden. Die zekerheid kan het pas op speeldag acht verwerven, op bezoek in Brugge dan nog.

Racing Genk eindigde de reguliere competitie met 63 punten, zeven meer dan Club Brugge (56). Bij de start van Play-off 1 werden dat er respectievelijk 32 en 28. Als twee ploegen in Play-off 1 met gelijk aantal punten eindigen, wordt er eerst gekeken naar wie zijn punten naar boven afgerond zag. Met andere woorden: Racing Genk moét meer punten hebben dan Club Brugge om kampioen te worden. Haalt het zeven op twaalf in de resterende matchen, dan is het zover. Dat kan dus pas op speeldag negen.

Maar het kan ook sneller: komende vrijdag immers ontvangen Trossard en de zijnen het nummer drie van de stand, Antwerp. De Great Old is de enige ploeg die in deze play-offs kon winnen van Genk. Maar als Genk dit keer wél wint wint en Club Brugge zondag verliest bij AA Gent, bedraagt de afstand tussen beide teams al negen punten. Zelfs dat is dus nog niet genoeg voor Racing Genk, dat in de drie matchen daarna nog minstens één puntje zou moeten pakken om kampioen te worden. De eerste kans is dan op speeldag acht...bij Club Brugge.

En Antwerp? Zelfs dat kan in principe nog kampioen worden. Het moet dan wel tien op twaalf halen, erop hopen dat Genk maximum twee op twaalf haalt, Club Brugge zes op twaalf en Standard tien op twaalf. En nog verder in stapel scenario’s: zelfs Standard kan nog kampioen worden: dan moet Genk alles verliezen, Standard alles winnen, Club Brugge maximum zes op twaalf halen en Antwerp maximum tien op twaalf.

Huidige stand

1. Genk - 47

2. Club Brugge - 41

3. Antwerp - 38

Het programma van Racing Genk

3 mei, 20u30, Racing Genk-Antwerp

12 mei, 18u, Club Brugge-Racing Genk

16 mei, 20u30, Anderlecht-Racing Genk

19 mei, 18u, Racing Genk-Standard

Het programma van Club Brugge

5 mei, 18u, AA Gent-Club Brugge

12 mei, 18u, Club Brugge-Racing Genk

16 mei, 20u30, Standard-Club Brugge

19 mei, 18u, Club Brugge-Antwerp

Voor de volledigheid geven we nog de andere regels mee: eerst wordt dus gekeken of een van beide ploegen een half punt kreeg door de puntenafronding na de reguliere competitie, daarna wordt gekeken naar de ranking aan het einde van de reguliere competitie. Die was als volgt:

1. KRC Genk - 63

2. Club Brugge - 56

3. Standard - 53

4. Anderlecht - 51

5. KAA Gent - 50

6. Antwerp - 49

