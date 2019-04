Witte walvissen met harnas vallen Noorse vissers aan: “Dieren zijn getraind door Russische marine”

Noorse experts zijn ervan overtuigd dat de Russische marine walvissen traint om ze als wapens in te zetten. Vorige week werd nog een Noorse vissersboot aangevallen door een walvis met een bijzonder harnas aan, waarop ‘Made in St-Petersburg’ te lezen was, en het is geen alleenstaand feit.

Een vissersboot in Finnmark hadden vorige week nog een weinig aangename ontmoeting met een witte Beluga-walvis. “We zagen een witte walvis tussen de boten zwemmen”, zegt visser Joar Hesten bij de Noorse nieuwssite NK. Het dier benaderde de voorbije week ook andere vissersboten langs de Noorse kust.

“Het zoekt altijd boten en mensen uit en begint dan tegen de boot aan te schurken en te proberen om touwen van de boot te rukken”, aldus Hesten. “Maar zodra het schip niet beweegt, is het dier rustig en tam.”

Getraind door Russen

De walvis draagt een bijzonder harnas om het lichaam, aldus de visser, dat mogelijk een camera of wapen dienst doet. Toen ze het eraf haalden, bleek dat er Gemaakt in Sint-Petersburg in geschreven stond.

Marine-experts zien daarin bewijs dat het dier niet toevallig in de wateren zwemt en boten benadert, maar daartoe is getraind door de Russische marine. “Er is zeker geen Noorse wetenschapper die het dier getraind heeft”, zegt Audun Rikardsen, professor aan de afdeling Marineonderzoek van de universiteit van Tromsø. “Wij denken echt dat het van Rusland komt. We weten dat de Russen afgerichte walvissen gevangen hebben en ook dat enkelen van hen vrijgelaten zijn. Ze zoeken dan vaak boten uit.”

Een collega van Riskardsen, Martin Biuw van het Instituut van Marineonderzoek, beaamt dat. “Dit harnas is er zeker door mensen aan gehangen”, zegt hij. “Als het van Rusland afkomstig is, en we hebben genoeg reden om dat te denken, dan gaat het niet om Russische wetenschappers maar wel om de marine.” De wetenschappers hebben contact opgenomen met Russische collega’s en hopen zo zekerheid te krijgen.

Dolfijnen

In de jaren 80 had de toenmalige Sovjet-Unie een programma lopen waarin dolfijnen een militaire training kregen. Door hun haarscherp gezichtsvermogen, hun snelheid en goed geheugen waren ze uitermate geschikt om onder water naar wapens te zoeken.