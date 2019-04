Onderhoudsfirma krijgt boete voor dodelijke CO-vergiftiging: “Laksheid leidde tot het overlijden van Julia (82)

Lint - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een firma die gespecialiseerd is in de controle en het onderhoud van verwarmingsinstallaties veroordeeld tot een boete van 100.000 euro, waarvan de helft met uitstel, voor de onopzettelijke doding van Julia Spoelders (82) uit Lint. De bejaarde dame overleed vier jaar geleden aan een CO-intoxicatie, omdat de firma, haar zaakvoerders en technici nalatig waren geweest.

Julia Spoelders werd op 1 april 2015 bewusteloos aangetroffen en overleed nog diezelfde dag aan een CO-intoxicatie. De brander van haar verwarmingsinstallatie was vervuild en de warmtewisselaar zat verstopt, waardoor er CO-vorming was ontstaan. Ook in de vijf andere appartementen van het gebouw aan de Kinderstraat in Lint werden ernstige onregelmatigheden vastgesteld.

gasketels

De eigenaars van het gebouw kon niets verweten worden. De fout lag bij de firma die de boilers moest controleren. De technicus die op 27 februari 2015 ter plaatse werd gestuurd, had onvoldoende tijd om de installaties grondig na te kijken en had ook niet de erkenning om gasketels te controleren. Zijn collega die die erkenning wel had en hem later op de dag was komen helpen, had slechts enkele boilers opnieuw gecontroleerd. Toch werden alle installaties goedgekeurd.

Uit verder onderzoek bleek dat de firma het niet te nauw nam met de regelgeving. Twee van haar technici die niet erkend waren, bleken toch enkele honderden controleattesten te hebben afgeleverd. Ze hadden telkens het erkenningsnummer van de zaakvoerders ingevuld, mét hun medeweten en goedkeuring.

Laksheid

“De reglementering werd systematisch genegeerd door tijd- en personeelstekort. Deze laksheid leidde tot het overlijden van Julia Spoelders. De beklaagden werden hierdoor wel wakker geschud en hebben sindsdien inspanningen geleverd om de situatie weer recht te trekken”, stelde de rechtbank.

De twee zaakvoerders werden veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en 6.000 euro boete. De technicus die op 27 februari 2015 de controle had uitgevoerd, kreeg een werkstraf van 100 uur. De collega die hem was komen helpen, werd gewoon schuldig verklaard. Een derde technicus die zonder erkenning controles had uitgevoerd, kreeg een opschorting. De nabestaanden van het slachtoffer waren al grotendeels vergoed.