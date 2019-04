Ouders uiten ongenoegen aan schoolpoort na mogelijk misbruik van meisje (4): “Wij willen gerechtigheid”

Schaarbeek - Een honderdtal mensen zijn maandag samengekomen aan de Franstalige gemeenteschool École 1 in Schaarbeek om hun ongenoegen te uiten over een mogelijk incident met een 4-jarige meisje. De straat werd preventief afgesloten en de ouders schreeuwen om gerechtigheid en vragen de directie om uitleg. De directie gaat daar voorlopig niet op in. De politie is talrijk aanwezig.

Het Brussels parket onderzoekt of een 4-jarig meisje aangerand is op een school in Schaarbeek. De moeder van de kleuter stapte donderdag naar de politie. Nadat ze haar dochtertje donderdagmiddag had afgehaald bij de Franstalige gemeenteschool École 1, vond ze bloed in het ondergoed van het meisje.

Extra toezicht

Het meisje was volgens de moeder opvallend moe, en had rode wangen. Volgens een leerkracht had het meisje die dag een middagdutje gedaan - wat ze anders nooit deed. De moeder bracht het kind naar het ziekenhuis. “De eerste vaststellingen van de deskundige zouden het bestaan van een verwonding bevestigen”, zegt het Brussels parket.

Het gemeentebestuur van Schaarbeek zorgde gisteren voor extra toezicht in de school, en vroeg de directie om een nauwgezet overzicht van de tijdsbesteding van het meisje op te stellen. “Al is het nog allesbehalve duidelijk of er sprake is van misbruik, en of dat op de school heeft plaatsgevonden”, zegt burgemeester Bernard Clerfayt.