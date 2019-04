Dertiger verkracht meisje (20) na fuif: “Ik was gestresseerd”

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Vladimir K. (38) veroordeeld tot acht jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor het aanranden en verkrachten van een meisje van 20 na een fuif in de Waagnatie in Antwerpen. De rechters tilden er zwaar aan dat hij ondanks een langdurige begeleiding na een eerdere veroordeling voor verkrachting, toch opnieuw had toegeslagen.

Het slachtoffer was in de nacht van 19 op 20 oktober 2018 naar de ‘Nacht van de Jeugdbeweging’ geweest in de Waagnatie. Toen ze haar fiets wilde nemen, brak het sleuteltje in het slot af en besloot ze om te voet naar huis te gaan. Vladimir K. zag het meisje lopen en bood haar een lift in zijn wagen aan. Hij reed naar de Scheldekaaien, waar hij haar betastte en met geweld verkrachtte op de achterbank.

Paniek

Het slachtoffer zag kans om te ontsnappen en vluchtte naar een bedrijfsterrein op de D’Herbouvillekaai, waar een bewakingsagent haar in paniek aantrof. Hij had de beklaagde nog zien weglopen, maar kon hem niet vatten. Vladimir K. ging zich later zelf bij de politie aangeven.

Hij betwistte niet dat hij het meisje verkracht had, maar minimaliseerde wel het gebruikte geweld. De dertiger zei voorts dat hij gestresseerd was: hij had geen job, zijn vriendin had het uitgemaakt en hij was van streek door beelden van een schietpartij op een school op het schiereiland de Krim.

Schadevergoeding

De man had in 2011 al een straf met probatie-uitstel gekregen voor het verkrachten van een 24-jarige vrouw. Ook toen had hij de feiten erkend, maar geminimaliseerd. Jarenlange therapie had hem er niet van weerhouden om nieuwe feiten te plegen. De rechtbank vond dit zeer verwerpelijk en legde hem een zwaardere straf op dan de zes jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling die het openbaar ministerie gevorderd had. Ook werd zijn auto verbeurdverklaard.

Het slachtoffer kreeg 10.000 euro morele schadevergoeding toegekend en haar ouders 4.000 euro.