Indonesische president wil andere hoofdstad dan Jakarta

De Indonesische president Joko Widodo heeft beslist Jakarta niet meer de hoofdstad van de archipel te laten zijn en de hoofdstad te verhuizen naar een andere stad op een ander eiland dan Java (en niet op Java zoals eerst gemeld). Dit heeft SkyNews maandag gemeld. De exacte locatie van de nieuwe hoofdstad is nog niet beslist. Volgens minister van planning Bambang Brodjonegoro kan de implementering van de beslissing tien jaar vergen.

In Jakarta wonen ongeveer tien miljoen mensen. Java is het vierde grootste eiland van Indonesië, er wonen meer dan 120 miljoen mensen of meer dan de helft van de totale Indonesische bevolking.

Favoriet om hoofdstad te worden is Palangkaraya op het eiland Borneo, weet de Britse commerciële zender. De stad is groter in gebied dan Jakarta en er wonen slechts ongeveer een kwart miljoen mensen. Er is minder risico op aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

Het idee om de Indonesische hoofdstad te herlokaliseren is al decennia geleden geopperd.