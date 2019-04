NMBS plaatst 1.700 zonnepanelen op stationsparking Oostende

Oostende - De NMBS heeft meer dan 1.700 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het nieuwe parkeergebouw van het station van Oostende. De zonnepanelen moeten elk jaar 520.000 kWh produceren. Dat maakt van de installatie de tweede grootste zonnepaneleninstallatie van de NMBS.

De zonnepanelen maken van het vernieuwde station van Oostende één van de meest duurzame stations van het land. Met 1.700 zonnepanelen is de stationsparking in Oostende de tweede grootste zonnepaneleninstallatie van de NMBS. De grootste installatie bevindt zich op het dak van de onderhoudswerkplaats in Vorst, waar NMBS vorig jaar 6.100 zonnepanelen liet plaatsen.

Verlichting

De installatie moet elk jaar 520.000 kWh produceren. Dat komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 150 gezinnen. De stroom die de panelen zullen produceren, zal gebruikt worden voor de verwarming en de verlichting van het station. De overige stroom gaat naar het parkeergebouw zelf en naar de werkplaats waar treinen onderhouden worden in Oostende.

De NMBS investeert volop in groene stroom. Tegen 2022 wil de spoorwegmaatschappij nog energiezuiniger worden. Daarom wil ze het energieverbruik in de stations, kantoren en werkplaatsen met 7 procent verminderen en wil ze het energieverbruik van de treinen met 5 procent terugdringen ten opzichte van 2016. Later dit jaar installeert de NMBS nog 5.600 zonnepanelen op het dak van de nieuwe werkplaats in Melle.