Wie zijn de winnaars en verliezers? Wat met de Catalaanse separatisten? De belangrijkste conclusies na de Spaanse verkiezingen

De socialistische partij van premier Pedro Sánchez is de grootste, maar ze heeft de steun van uiterst links en Catalaanse separatisten nodig voor een meerderheid. De radicaal rechtse partij Vox doet zoals verwacht haar intrede in het parlement. Wie is zijn de winnaars en verliezers? En hoe scoorden de Catalaanse separatisten? Wij beantwoorden de belangrijkste vragen na de Spaanse verkiezingen.