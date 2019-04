De drie conclusies na zes speeldagen Play-off 1: Voor velen wordt het tijd dat het gedaan is

Het is best vervelend. Een voetbalweekend achter de rug hebben dat bol stond van de positieve en negatieve activiteit, maar slechts drie conclusies hebben om alles in te vatten. We doen toch een poging, al is er wel één hoofdconclusie duidelijk: Het is gespeeld. Toch?

Tis Gank in Brugge

Tis gank is zo’n heerlijke uitdrukking uit ons Vlaams dialect. Het betekent vrij vertaald ‘het is begonnen’ en wordt vooral in context van feestjes gebruikt. “Ah, mijn favoriet nummer! Nu is ’t gank”: zoiets, ongeveer. Maar tegenwoordig kun je het ook in een negatieve, cynische context gebruiken. Zoals wanneer de leiding van voetbalwedstrijden het laat afweten. Zo zit het Club Brugge de laatste weken niet bepaald mee op arbitraal vlak. Het strafschopdebacle rond Mechele in Genk en de niet gekregen penalty in Antwerp pieken. Niet onlogisch. Dat daar tegen Anderlecht een nieuwe fase aan toegevoegd kon worden, deed het Brugse publiek haar geloof in enige vorm van professionele arbitrage helemaal verliezen. ’t Was weer eens gank.

Wesley zag zondag zijn treffer vlak voor rust afgekeurd worden. Foto: Photo News

Dat de Referee Office vlak voor de start van de play-offs nog een presentatiemoment inlaste over de nieuw aangekochte buitenspellijntechnologie, maakte de onduidelijkheid in het Jan Breydelstadion gisteren nog dat tikkeltje meer wraakroepend. Voor de blauw-zwarte fans, maar nog meer voor iedereen die het goed voor heeft met het Belgische voetbal. De trots aangekondigde nieuwe buitenspellijn bleek in de buitenspelfase rond Wesley amper een bijdrage te hebben. Akkoord, tijdens de presentatie van de bewuste lijn werd verteld dat dit buitenspel “duidelijker, maar niet honderd procent zwart/wit” zou maken, maar dat is eigenlijk geen excuus. Waarom werd er destijds niet gekozen voor een 3D-model waarbij je ook ter hoogte van knieën en schouders een lijn kunt trekken? Was een 3D-muur – het bestaat – geen betere investering geweest? Is die mogelijkheid er misschien wel en was het gewoon een menselijke fout van de technische man of vrouw in het VAR-busje? Of is de lijn effectief goed getrokken vanuit een ander camerastandpunt en krijgt het brede publiek die niet te zien? Het lijkt een goed idee voor de scheidsrechterlijke bazen om hierover – in tegenstelling tot de fase rond Mechele – snel en goed te communiceren. Anders blijft het ongenoegen nog wel even gank.

’t Spel es espe in Genk

’t Spel es espe is zo’n heerlijke uitdrukking uit ons Vlaams dialect. Het betekent vrij vertaald ‘het is in orde’ en wordt vooral in context van de liefde gebruikt. “Ja, we hebben gisteren in de cinema wel een leuk momentje gehad. Volgens mij is ’t spel espe.” We betwijfelen ten zeerste of men dit gezegde in Limburg vaak gebruikt, maar misschien kan trainer Philippe Clement – in welke streek is die als voetballer en coach eigenlijk nog niet geweest? – wel voor de nodige verduidelijking zorgen. Genk is kampioen. Alleen weten ze het zelf nog niet. Of willen ze het nog niet weten. Toen Ruslan Malinovskyi zaterdag na de partij in Gent de mixed zone indook, was zijn eerste opmerking de volgende: “Geen vragen over de titel. Of ik stap meteen door naar de volgende camera.” Wij, de pers, volgden gedwee.

De heerlijke krul van Leandro Trossard.

En dat is een beetje jammer. Hoeveel mooier zou de zegetocht van Genk kunnen zijn als ze hun ambities en vertrouwen nu, op vier speeldagen van het einde, zouden durven uitspreken. “Ja, wij willen en zullen kampioen worden” klinkt toch beter dan het half belegen “als we vrijdag winnen tegen Genk zullen we er dicht bij zitten” van Leandro Trossard vorige zaterdag. Toen AA Gent in 2015 kampioen werd, herinnerde iedereen zich drie zaken: de goal van Benito Raman in Brugge, de intocht per boot in de Gentse binnenstad en het feit dat trainer Hein Vanhaezebrouck tot een handvol speeldagen voor het einde bleef zeggen dat de Buffalo’s voor een plek in de top drie gingen. We begrijpen waarom een club haar ambities niet wil uitspreken – het zorgt voor druk en wanneer het alsnog fout loopt, zijn er genoeg aasgieren om de club daarop te wijzen – maar wees eens atypisch Belgisch en doe het gewoon lekker toch. Het zal de herinnering aan de titel later alleen maar mooier maken.

Te tit tat ut es in Gent

Te tit tat ut es is zo’n heerlijke uitdrukking uit ons Vlaams dialect. Het betekent vrij vertaald ‘het is tijd dat het gedaan is’ en wordt vooral in een licht humoristische context gebruikt. Wie zondag tijdens de Antwerpse Ten Miles vol krampen de laatste vijfhonderd meter inging, zou wel eens bij zichzelf “Te tit tat ut es” gedacht hebben. Om de loopschoenen nadien weer een jaar in de kast te zetten. Het is wat het gevoel dat tegenwoordig bij Anderlecht, maar zeker ook bij AA Gent heerst. Snel nog die bekerfinale spelen en nadien zo snel mogelijk die vakantie ingaan. Het is nodig.

Buiten een goed eerste kwartier onder impuls van Vadis Odjidja – zijn prestatie woensdag tegen KV Mechelen zal beslissen wie de beker wint – speelden de Buffalo’s redelijk bedroevend tegen een Genk dat niet eens haar allerbeste niveau nodig had om te winnen. Jess Thorup en de zijnen slepen zich doorheen deze PO1. 1 op 15, vaker tegenvallend dan meevallend en met sleutelspelers die steeds meer vorm lijken te verliezen. De bekerfinale fungeert daarbij als een zwaard van Damocles. Die verliezen en de Ghelamco Arena staat op haar kop. En die winnen zal eerder een grote “oef” dan echt gejuich opleveren. Woensdag in het Koning Boudewijnstadion nog één keer knallen en dan al starten aan de voorbereidingen voor volgend seizoen: Dat lijkt het beste plan te zijn voor Jess Thorup. Het beste en het enige, want het is stilaan tit tat ut es.