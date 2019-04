Elke twee werkdagen sterft een werknemer door een arbeidsongeval

Om de twee werkdagen sterft er in België nog een werknemer ten gevolge van een arbeidsongeval. Vakbond ACV herdacht maandag deze slachtoffers met een symbolische actie waarbij werknemers in een volledig witte overall op zwarte bedden werden neergelegd. Het schrijnend tekort aan inspecteurs zorgt dat het aantal ongevallen blijft stijgen.

In 2018 stierven in totaal 139 mensen door een arbeidsongeval. Van deze slachtoffers kwamen 80 mensen om het leven bij een arbeidsongeval op de werkvloer. Nog eens 59 mensen stierven in een ongeluk op weg naar of van het werk. Bovendien zijn er dagelijks gemiddeld zowat 85 mensen die een handicap en blijvende arbeidsongeschiktheid oplopen bij een werkongeval.

Onderaangifte

“Het enige dat gedaald is, is het aantal lichte ongevallen, maar dat is waarschijnlijk te wijten aan een onderaangifte. Het aantal zware arbeidsongevallen daalt niet”, vertelt Herman Fonck van ACV.

Er is in België een schrijnend tekort aan inspectie. Momenteel zijn er slechts 133 inspecteurs die moeten instaan voor de controle van veiligheid op alle arbeidsplaatsen in de publieke en de privésector.

“De inspecteurs kunnen amper één keer om de 26 jaar alle werkgevers bezoeken. Dat is een karikatuur. En in de helft van de gevallen stellen ze een overtreding vast op de veiligheidswetgeving”, aldus Fonck.

Kopie

Vakbond ACV wil op korte termijn één praktische regel invoeren. De werkgever moet bij aangifte van een arbeidsongeval bij de verzekeringsmaatschappij een kopie sturen naar de werknemer. Nog te vaak loopt het mis bij de aangifte doordat er een slechte beschrijving is van het ongeval.