Raadpleging diëtist voor kinderen met overgewicht wordt terugbetaald

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) trekt 5 miljoen euro per jaar uit voor de terugbetaling van een bezoek aan de diëtist voor kinderen met overgewicht, zo kondigt ze maandag aan, na de goedkeuring van de maatregel door het verzekeringscomité van het RIZIV. Die kinderen zullen twee jaar lang een traject van tien raadplegingen kunnen volgen.

Met deze maatregel wil De Block de drempel om professionele hulp te zoeken voor kinderen met overgewicht en hun ouders zo veel mogelijk verlagen. Naar schatting zullen per jaar 75.000 kinderen van 6 tot 17 jaar hiervan kunnen genieten, aldus de minister.

Chronische zwaarlijvigheidsproblemen

Uit cijfers blijkt dat het aantal kinderen met overgewicht en obesitas tussen 2006 en 2014 van 11 naar 15 procent steeg bij de jongens en van 8 naar 11 procent bij de meisjes. “Overgewicht op jonge leeftijd is vaak de voorbode van chronische zwaarlijvigheidsproblemen op latere leeftijd, met als gevolg meer risico op hart- en vaatziekten en diabetes”, zegt De Block. “Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat ingrijpen in de voeding van kinderen tot aanzienlijk gewichtsverlies leidt en dus tot een vermindering van het risico. Gewichtsproblemen aanpakken bij kinderen is dan ook cruciaal.”

De nieuwe maatregel van De Block zal, aldus de minister, jaarlijks 75.000 kinderen van 6 tot 17 jaar bereiken. Op termijn streeft De Block naar een volledige terugbetaling voor kinderen en jongeren met overgewicht. De terugbetaling van de raadplegingen bij de diëtist is een eerste stap.