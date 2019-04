Speurders over moord op Josée Widdershoven: “Tussen de koplampen van zijn auto of met hulp van zijn broers: hij zou haar kapotmaken”

Maasmechelen - De derde dag van het assisenproces in Tongeren begon maandag opnieuw in afwezigheid van de 71-jarige beschuldigde Lei B., die zich moet verantwoorden voor de moord op zijn 64-jarige ex-echtgenote Josée Widdershoven. Drie speurders van de Limburgse federale gerechtelijke politie gingen voort met de uiteenzetting van het onderzoek naar het gewelddadig overlijden van kleuterjuf Josée op 13 december 2009. Openbaar aanklager Patrick Boyen liet weten dat een negental getuigen niet zal komen opdagen, veelal wegens gezondheidsredenen.

Bedreigingen

De jongste dochter vond haar moeder met schotwonden levenloos terug in haar Volkswagen Golf in de garagebox aan haar woning op de Brugstraat in Vucht (Maasmechelen). De jongste en de tweede dochter van Josée wezen meteen hun vader als mogelijke verdachte aan. Lei B. heeft altijd zijn betrokkenheid bij de feiten ontkend. Nochtans had hij aan diverse getuigen in niet mis te verstane bewoordingen bedreigingen geuit.

In 1993 was er een eerste klacht van Josée over verbale en psychische agressie vanwege haar echtgenoot. In 1995 had de vrouw met de twee dochters na echtelijke moeilijkheden de woning aan de Jagerslaan verlaten. Ze waren getrouwd naar Nederlands recht met gemeenschap van goederen. In 2006 was de scheiding uitgesproken maar de huwelijksboedel moest nog verdeeld worden en daarvoor was op 5 februari 2010 een zitting vastgelegd in de burgerlijke rechtbank. Die zitting haalde Josée niet.

Josée Widdershoven Foto: BELGAONTHESPOT

Mes

Lei B. moest zijn ex-vrouw 593 euro onderhoudsgeld, terwijl hij een werkloosheidsuitkering van 1.100 euro opstreek. Hij had wel twee huizen van zijn ouders verkocht in Sittard-Geleen. Toen Josée met de kinderen thuis vertrok, haalde hij alle rekeningen leeg. Ook de spaartegoeden van de kinderen werden afgehaald. “Lei wilde zijn ex eerst een paar jaren laten sudderen zodat hij vat op haar kon blijven hebben. Dat had Lei tegen een getuige gezegd,” aldus een speurder. Hij had zich ook eens laten ontvallen dat hij een mes in haar zou steken om haar lichaam open te rijten. Ooit zou Lei haar kapotmaken: “Tussen de twee koplampen van mijn auto of met hulp van mijn broers steek ik haar in een put”.

Kelder

De speurders besteedden ook aandacht aan het gebruikte wapen, een long rifle .22. Lei B. had zo’n wapen in zijn bezit, maar hij had het naar eigen zeggen vernietigd en de brokstukken naar het containerpark gebracht. Het vizier had hij bewaard om naar vogels en eekhoorntjes te kijken. Een achterneef had vijf of zes jaren voor de feiten het wapen van Lei met vizier en geluidsdemper geleend om een luidruchtige haan af te knallen.

Foto: BELGA

Lei had in de kelder van de achterneef schoten gelost om het verschil te laten horen tussen het schieten met en zonder geluidsdemper. Op 17 mei 2010 ontkende Lei B. dat hij een geluidsdemper had of dat hij in de kelder van zijn achterneef geschoten had. Ook het uitlenen van het wapen om een haan dood te schieten werd ontkend. De speurders lieten tijdens hun presentatie een foto zien van een soortgelijk wapen.