PSV moet titel zonder goudhaantje Hirving Lozano afdwingen

Hirving Lozano komt door een blessure aan de rechterknie dit seizoen niet meer in actie. Dat laat zijn club PSV maandag weten.

Lozano kwetste zich donderdagavond in het competitieduel tegen Willem II. De Mexicaanse aanvaller werd toen met een brancard van het veld gedragen.

“Ik ben opgelucht dat er geen schade aan mijn kruisband is, maar baal er natuurlijk ontzettend van dat ik in de beslissende fase van de competitie niet meer op het veld zal staan”, vertelt Lozano, dit seizoen goed voor 21 goals en 12 assists in 40 wedstrijden. “Mijn revalidatie is begonnen. Ik ga er alles aan doen om zo snel als mogelijk weer topfit te zijn.”

PSV en Ajax hebben twee speeldagen voor het einde van de competitie allebei 80 punten. Ajax leidt omdat het een veel beter doelsaldo heeft: +81 tegen +71.

Zondag 12 mei werkt PSV een uitwedstrijd tegen AZ af. Drie dagen later volgt het slotduel, in Eindhoven tegen Heracles Almelo. Ajax speelt eerst thuis tegen FC Utrecht en dan uit tegen De Graafschap.

Foto: EPA-EFE