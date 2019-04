Vlaams-Brabant roept gemeenten op eikenprocessierups milieuvriendelijk te bestrijden

De provincie Vlaams-Brabant roept gemeenten op de eikenprocessierups voortaan op een milieuvriendelijke manier te bestrijden, zoals door het plaatsen in de bomen van nestkasten voor vogels. Het gebruik van het biologische bestrijdingsmiddel Foray 48B moet tot een absoluut minimum worden beperkt vanwege niet langer ecologisch verantwoord, luidt het.

“Het is niet meer ecologisch verantwoord om op grote schaal biologische bestrijdingsmiddelen preventief in te zetten tegen de processierups. Het middel is immers niet soort-specifiek en doodt evenzeer alle andere rupsen in de omgeving”, aldus Bart Nevens (N-VA), als gedeputeerde bevoegd voor leefmilieu. “Het middel mag enkel worden ingezet op publieke plaatsen waar de rups een reële hinder vormt voor de volksgezondheid en niet meer in voor de natuur gevoelige gebieden. Het gebruik kan nog enkel op plaatsen waar het voordien reeds werd ingezet.”

Brandharen

De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder en komt in Vlaanderen sinds twee decennia vaak voor bij eikenbomen. Contact met de brandharen, die van half mei tot eind juni op de rupsen verschijnen, kunnen aanleiding geven tot een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen en in de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. In zeldzame gevallen kunnen andere verschijnselen ontstaan zoals braken, duizeligheid en koorts.