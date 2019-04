Antwerpen wil ook telecomwinkels een vergunningsplicht opleggen

Het Antwerpse stadsbestuur wil in navolging van onder meer belwinkels, shisha-bars en nachtwinkels nu ook telecomwinkels een vestigings- en uitbatingsvergunningsplicht opleggen. Wie een vergunning aanvraagt, zal ook financieel gescreend worden. De maatregel komt er in het kader van de strijd tegen de vaak door drugscriminelen georganiseerde parallelle criminele economie in de stad. De gemeenteraad moet het voorstel maandagavond wel nog goedkeuren.

De stad definieert telecomwinkels als handelszaken waar sim- en/of herlaadkaarten worden aangeboden van telecomoperatoren die uitsluitend op prepaid-basis werken, in combinatie met de verkoop van bijvoorbeeld gsm’s, hoesjes of het aanbieden van een gsm-herstellingsdienst. Zowel de federale als de lokale politie merkten al langer dat heel wat telecomwinkels zich niet altijd houden aan de fiscale en sociale regels of diensten aanbieden die communicatie moeilijk of niet traceerbaar maken. Ook de identificatieplicht die verbonden is aan prepaid-simkaarten zou niet altijd worden nageleefd. Dergelijke vaststellingen doen de politie vermoeden dat de winkels en/of hun producten worden gebruikt door het criminele milieu.

Verkoopoppervlakte

Handelszaken die verbonden zijn aan middelgrote en grote ondernemingen worden vrijgesteld van de vergunningsplicht. Uitbaters van belwinkels moesten al over een vergunning beschikken, maar zullen een nieuwe moeten aanvragen als ze activiteiten hebben zoals die van een telecomwinkel. Dagwinkels mogen de activiteiten van telecomwinkels niet meer uitoefenen, tenzij ze een vergunning als telecomwinkel aanvragen. In dat laatste geval mag echter nog slechts vijf procent van de bruto verkoopoppervlakte gebruikt worden voor de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.