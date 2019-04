Britse vakantiegangers laten Europa vaker links liggen

De Britten kiezen vaker voor een vakantie buiten de Europese Unie, wegens de onzekerheid over de brexit en de zwakte van het Britse pond ten opzichte van de euro. Dat heeft touroperator Thomas Cook maandag bekendgemaakt.

“De politieke onzekerheid rond de brexit zet de Britten aan tot voorzichtigheid voor hun vakantieplannen en sommigen stellen hun boekingen voor de zomer 2019 uit”, aldus de Britse touroperator in een rapport.

“Er is een duidelijke trend voor de reservaties voor deze zomer, met een wijziging voor de bestemmingen buiten de Europese Unie”, klinkt het. Volgens de touroperator betreft 47 procent van de reservaties vanuit het Verenigd Koninkrijk vakantiebestemmingen buiten de eurozone, of een toename met 10 punten tegenover vorig jaar.

Pond

Het Britse pond is in waarde gedaald na de beslissing van de Britten om uit de Europese Unie te stappen. Voor die beslissing was een pond ongeveer 1,3 euro waard, vandaag is dat 1,16 euro.

Spanje blijft weliswaar de topbestemming voor de Britten, maar Turkije neemt de tweede plaats over van Griekenland.Het rapport is gebaseerd op een bevraging bij 28.500 klanten.