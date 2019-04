Politie op zoek naar fietser die vijfjarig meisje aanreed

Leuven -

Afgelopen vrijdag werd in Leuven rond 18:45 uur een vijfjarig meisje aangereden door een fietser. Het meisje kwam zwaar ten val en werd verzorgd door medewerkers van het Rode Kruis die toevallig in de buurt waren. De jongeman liet zijn telefoonnummer achter maar dat bleek verkeerd. De politie is nu op zoek naar de man.