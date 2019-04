Duo steelt koper uit kerken: “Ze hebben toch genoeg geld”

Asse / Liedekerke / Affligem - Een 51-jarige man die, samen met een 25-jarige vrouw, aanzienlijke hoeveelheden koper had gestolen bij kerken in Vlaams-Brabant, is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden. De vrouw kreeg een werkstraf van 130 uur. Het duo diende te overleven met de ziekteuitkering van de man en probeerde met de diefstallen extra geld te verdienen.

Tussen augustus en november 2018 werden de politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel), TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke) en K-L-M (Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel en Meise) geplaagd door een reeks koperdiefstallen aan kerken. De dieven gingen er veelal vandoor met de koperen regenpijpen aan de buitenkant van de gebouwen. Bij één van die diefstallen was het voertuig van de dieven gefilmd en dat leidde uiteindelijk naar de twee verdachten. Volgens het parket sloeg het duo 17 keer toe en stalen ze in totaal zo’n 560 kilo koper.

Cocaïne

“Mevrouw verklaarde aan de politie dat ze nooit zou stelen van gewone mensen maar dat de kerk toch geld genoeg had”, zei de substitute van het parket Halle-Vilvoorde. “Ze moesten naar eigen zeggen overleven met de uitkering van meneer omdat mevrouw geen leefloon kon krijgen omdat ze geen identiteitskaart had. 45 euro betalen voor een nieuwe identiteitskaart was teveel maar 100 euro per dag uitgeven aan cocaïne, kon dan weer wel.”