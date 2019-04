Duitse regering wil uitvoerverbod op ongesorteerd plastic afval

Duitsland wil een internationaal verbod op de uitvoer van ongesorteerd en moeilijk te recycleren plastic afval. Dat zei de Duitse minister van Milieu Svenja Schulze, voor de start van internationale gesprekken in Genève.

Er bestaat vooral ongerustheid over de uitvoer van plastic afval naar landen zoals Maleisië en Indonesië. Hoeveel zo’n uitvoer enkel toegestaan is voor recyclage, toonde onderzoek van milieuverenigingen zoals Greenpeace aan dat ongesorteerd en moeilijk te recycleren gemengd plastic het milieu in die landen vervuilt.

Maleisië

“Dat plastic afval van Duitsland geëxporteerd naar landen zoals Maleisië het milieu vervuilt, is zeker niet de regel, maar als het wel gebeurt, is dit onaanvaardbaar”, aldus Schulze.

De ondertekenaars van de Conventie van Bazel, die het internationale vervoer van gevaarlijke afvalstoffen regelt, vergaderen twee weken in Genève. Daar staat de zeevervuiling hoog op de agenda. Duitsland wil dat enkel doorzichtig en voorgesorteerd plastic vrij verhandelbaar is op de internationale markten, aldus Schulze.

Begin 2018 voerde China grote beperkingen in op de invoer van plastic afval. Als een gevolg gaat veel van dat afval nu naar Zuidoost-Azië en India. Ook Turkije is een bestemming.