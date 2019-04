ABVV start campagne voor lagere gezondheidsfactuur

In Antwerpen is de socialistische vakbond ABVV een actie gestart om aandacht te vragen voor de hoge medische kosten. “Meer en meer mensen stellen zorg uit, omdat ze moeten kiezen tussen een behandeling en andere noodzakelijke uitgaven”, zegt algemeen secretaris Caroline Copers. “Maar dat zorgt later voor bijkomende, vermijdbare kosten.”

Volgens de vakbond stelden vorig jaar meer dan 150.000 Belgen met een laag inkomen zorg uit. “Dat is zorgwekkend, want hierdoor wordt het probleem erger en volgen er vermijdbare kosten voor de patiënt en de sociale zekerheid”, zegt Copers. “Daarom zal het voor de volgende regeringen belangrijk zijn om de besparingen te stoppen. Investeren in de sociale zekerheid, betaalt zich terug.”

Automatisch

Er zijn niet alleen investeringen nodig, ook de transparantie over medische kosten en de terugbetaling daarvan moet beter. “Er zijn een half miljoen Belgen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar velen weten dat niet”, zegt Copers. Daarom wil het ABVV een systeem waarbij die tegemoetkoming automatisch wordt toegekend.

Ook moet de patiënt volledige transparantie krijgen over waarvoor hij betaalt en wat de meest betaalbare behandeling is. “Er wordt niet altijd het meest betaalbare medicijn voorgeschreven”, klinkt het bij de ABVV. Volgens de vakbond worden nieuwe medicijnen vaak aan woekerprijzen verkocht, door “geheime afspraken tussen de fabrikant en de minister”.

De campagne “Moeten kiezen is verliezen” loopt in heel Vlaanderen. ABVV-militanten zullen voorbijgangers een quiz over de medische factuur voorschotelen en soep uitdelen.