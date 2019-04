Advocaat die valse bewijsstukken gebruikte: “Ik wilde enkel mijn cliënt helpen”

Brussel - Het Brusselse parket heeft maandag een opschorting gevraagd voor de Brusselse advocaat H.E.A.. De strafpleiter moet zich verantwoorden voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken omdat hij in een procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) documenten zou vervalst hebben in een poging zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen.

Het was het federaal parket dat in de zomer van 2017 de kat de bel aanbond aangezien de advocaat optrad in een van hun dossiers. De advocaat verdedigde meer bepaald Jamal E.H., een 40-jarige Algerijn die beschouwd werd als het kopstuk van een criminele organisatie die op grote schaal valse identiteitsdocumenten maakte, en daarvoor in mei 2017 veroordeeld werd tot zeven jaar cel.

Relatie

Jamal E.H. ging daartegen in beroep en in afwachting van zijn proces in beroep diende zijn advocaat, meester H.E.A. tweemaal een verzoek tot vrijlating in. Bij die verzoeken voegde de advocaat telkens de verklaring van een vrouw die zogenaamd verklaarde dat E.H. bij haar kon verblijven. De KI liet E.H. niet vrij maar het federaal parket vond een en ander verdacht. Vooral het feit dat E.H. vanuit de gevangenis relaties zou hebben met twee verschillende vrouwen, wekte verwondering.

Beide dames werden verhoord en verklaarden dat zij de Algerijn helemaal niet kenden en nooit hadden verklaard dat hij bij hen mocht logeren. Ze verklaarden ook dat ze in het verleden wel E.H.’s advocaat hadden geconsulteerd en dat die een kopie van hun identiteitsbewijs had genomen.

Fout

Het Brusselse parket vervolgde de advocaat daarop en stelde maandag een opschorting voor. De verdediging ging daarmee akkoord.

“Ik begrijp niet hoe ik dit heb kunnen doen”, verklaarde meester E.H.A zelf. “Ik wou enkel mijn cliënt helpen maar ik ben in de fout gegaan.”

Het vonnis valt op 22 mei.