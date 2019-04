Geen partijlogo’s op stembiljet want “USB-sticks zijn te klein”

Kiezers zullen bij de stembusgang op 26 mei geen partijlogo’s op het stembiljet zien, enkel een uitgetypte naam. Bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2014 stonden de logo’s wel nog bovenaan de lijst. Maar voor de komende verkiezingen is er onvoldoende geheugencapaciteit op de USB-sticks met de informatie over de stembiljetten, zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Binnenlandse Zaken schrapt alle partijlogo’s van de stembiljetten bij de volgende verkiezingen. De beslissing is nodig omdat er op de geheugenstick onvoldoende ruimte is om de beeldbestanden op te slaan. Om de papieren stembiljetten en de stemcomputers gelijk te behandelen, worden ook de papieren stembiljetten zonder logo gedrukt.

Audiomodule

In 2014 was het nochtans wel mogelijk om partijlogo’s af te beelden op de kiesbrieven. Maar deze keer voorziet Binnenlandse Zaken een audiomodule voor blinden en slechtzienden die de stemcomputers gebruiken. De geluidsbestanden vereisen zoveel opslagruimte dat voor de beeldbestanden geen plaats meer is.

Hoewel de audiomodule enkel in Aalst en Mechelen zal worden gebruikt, zijn de gevolgen te zien in de layout van de stembiljetten over gans het land. Of de partijlogo’s bij toekomstige verkiezingen wel terug op het stembiljet zullen verschijnen, is nog niet duidelijk.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft maandag nog niet beslist of tegen de volgende verkiezingen USB-sticks met bijkomende opslagruimte worden aangekocht.