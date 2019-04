‘Held van hoogbejaarde autobestuurders’ nu toch veroordeeld, na 81 jaar rijden stopt Gaston ermee

Koksijde - Vier jaar nadat Gaston Bruynooghe uit Oostduinkerke een eerste keer voor de politierechter verscheen omdat hij een fietser aanreed, moest de inmiddels 101-jarige man zich maandagochtend opnieuw verantwoorden in de rechtbank van Veurne.

In maart 2018 reed Gaston in het bijzijn van zijn vrouw tegen een spiegel van een wagen. De eeuweling merkte de schade aan de wagen niet op en kreeg ‘s avonds de politie over de vloer. Enkele weken geleden besloot Gaston uiteindelijk zijn rijbewijs in te geven. Na eenentachtig jaar rondgereden te hebben is Gaston niet meer achter het stuur te zien. Zijn wagen werd inmiddels aan een van de kleinkinderen gegeven.

Van de politierechter kreeg Gaston, die zelf niet aanwezig was in het gerechtsgebouw, een geldboete van 408 euro, volledig met uitstel. Hij werd ook rijongeschikt verklaard. Het vonnis brengt weinig emotie bij Gaston naar boven. “Ik diende onlangs mijn rijbewijs in bij de politie. Ja, een beetje met tegenzin. Ik reed al meer dan tachtig jaar rond. Ik moest nog maar twee keer voor de politierechtbank verschijnen. Toen ik zevenennegentig was en nu.” Toch is Gaston blij dat hij de voorbije jaren nog kon rondrijden. “Vier jaar geleden zei ik dat ik graag tot mijn honderdste met mijn wagen wou rijden. Dat is gelukt. Inmiddels gaf ik mijn wagen aan een van de kleinkinderen.” Gaston woont samen met zijn vrouw langs de Emile Verhaerenlaan in Oostduinkerke. Binnenkort verhuist het echtpaar naar een assistentiewoning vlak bij het centrum van Koksijde. “Nu ik niet meer met de auto rij is het moeilijker om nog ergens te geraken. Straks zullen we veel dichter bij alles wonen.”

Zelfgemaakte tekening

In 2015 werd Gaston nog uitgeroepen tot de held van alle hoogbejaarde autobestuurders. De toen 97-jarige Oostduinkerkenaar werd voor de rechtbank gedaagd na een botsing met een fietser. Hoewel de schade gering was – een afgerukte zijspiegel voor Bruynooghe en een pijnlijke duim voor de 18-jarige fietser – had de openbaar aanklager toch gevraagd om zijn rijbewijs voor altijd af te nemen “om te vermijden dat in de toekomst nog meer ongevallen gebeuren”.

Gaston liet het daar niet bij en kon de rechter in hoger beroep met een zelfgemaakte situatieschets overtuigen van zijn gelijk. “De rechter heeft gelukkig ingezien dat ik nog perfect rijd.” Vier jaar later heeft Gaston nu toch beslist dat het genoeg geweest is.