Elf zaken moeten opnieuw gepleit worden door afwezigheid rechter

Brugge - In de dertiende kamer van de Brugse correctionele rechtbank konden maandag een hele reeks vonnissen niet uitgesproken worden. De rechter is enkele maanden buiten strijd, waardoor elf zaken door een andere rechter helemaal opnieuw zullen behandeld worden. Het gaat onder andere om een dossier van Roemeense nepagenten en van een jongeman die met een enkelband op dievenpad ging.

Alle dossiers in kwestie werden de afgelopen maanden gepleit voor de correctionele rechtbank. De rechter nam de zaken ook in beraad, maar had nog geen vonnissen uitgesproken. Door haar afwezigheid om medische redenen zullen de processen noodgedwongen opnieuw gevoerd worden met een andere rechter.

De zaken in kwestie werden maandagochtend allemaal uitgesteld naar de zitting van 13 mei. Het gaat bijvoorbeeld om het dossier van een 23-jarige Bruggeling die verdacht wordt van een reeks inbraken en diefstallen. Guillaume C. stond nota bene onder elektronisch toezicht toen hij betrapt werd bij een woninginbraak. Het openbaar ministerie vorderde 37 maanden effectieve celstraf.

Diefstallen

Ook vier Roemenen moeten nog een tijdje langer wachten om hun straf te kennen. De beklaagden gaven zich in Brugge uit voor politieagenten, waardoor ze in de zomer van 2018 nietsvermoedende toeristen konden bestelen. In dat dossier eiste het parket effectieve gevangenisstraffen tot zes jaar.

De zaak van een Litouwer die zich specialiseerde in het stelen van middenconsoles, zal eveneens opnieuw behandeld moeten worden. Norbertas M. sloeg zijn slag in het voorjaar van 2017 in Sint-Andries Brugge. De man wordt ook verdacht van enkele diefstallen. Bij verstek vorderde het openbaar ministerie 30 maanden effectieve gevangenisstraf.

Ten slotte dreigt ook een dossier rond cannabisplantages in Ruddervoorde en Somme-Leuze op de lange baan te belanden. Op 3 december werd vijf jaar cel gevorderd voor het Turkse kopstuk van de Nederlandse bende. De rechter nam de zaak in beraad, maar stelde het vonnis de volgende maanden meermaals uit. De zaak tegen zeven beklaagden zal binnenkort dus met een andere rechter moeten overgedaan worden.