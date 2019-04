Tegenslag voor Antwerp: rode kaart kost Lamkel Zé mogelijk rest Play-off 1

Antwerp dreigt smaakmaker Lamkel Zé te verliezen in de strijd om de Europese plaatsen in het slot van play-off 1. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt de Kameroener voor vier speeldagen te schorsen na zijn rode kaart in de thuismatch tegen Standard. Er dreigt ook een boete van 4.000 euro.

Lamkel Zé was afgelopen voetbalweekend de matchwinnaar voor Antwerp door de winnende treffer te scoren. Maar het woelwater liet zich in de blessuretijd van de incidentrijke topper negatief opmerken en werd met rood naar de kleedkamers van het Bosuilstadion gestuurd. De Kameroense vleugelaanvaller lag tegen de grasmat en verkocht Mpoku, die Lamkel Zé rechtop wilde helpen, een duw of een slag ter hoogte van de keel. Scheidsrechter Verboomen bestrafte met een rechtstreekse uitsluiting.

“De kracht gebruikt door Lamkel Zé was zeker niet verwaarloosbaar - zoals vastgesteld door de scheidsrechter en zoals ook uit de beelden blijkt”, motiveert het Bondsparket zijn vordering van vier speeldagen. Indien Antwerp die aanvaardt, komt Lamkel Zé niet meer in actie in play-off 1. Als de Great Old het schikkingsvoorstel weigert, moet de 22-jarige Kameroener dinsdag voor de Geschillencommissie verschijnen.

In zijn jacht op een Champions League-ticket speelt Antwerp nog vier wedstrijden tegen leider Genk, Anderlecht, Gent en Club Brugge.