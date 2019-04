Professor raadt af nog Rode Kruisstickers te kopen: “Fiscaal stomme zet”

Professor Michel Maus (VUB) zegt dat het kopen van een sticker van 5 euro puur fiscaal “een stomme zet” is. In een column op de website van Radio 1 noemt hij de verkopers “de gele hesjes van het Rode Kruis”. De organisatie reageert teleurgesteld.

Professor Michel Maus. Foto: BELGA

In België geldt een belastingvermindering voor giften aan erkende goede doelen pas vanaf 40 euro. Michel Maus, expert in fiscaal en financieel recht, raadt de Vlaming daarom aan 40 euro rechtstreeks aan het Rode Kruis te storten.

Ook Pater Damiaan

“Dat geldt ook voor stiftjes van de Pater Damiaan-actie, wenskaarten van 11.11.11, sleutelhangers voor Kom op Tegen Kanker en noem maar op”, schrijft Maus. “U mag dan wel een goed hart hebben, fiscaal gezien is het veel verstandiger om elk jaar een enkel goed doel uit te kiezen waaraan u dan een groter bedrag schenkt, eerder dan elke maand een klein bedrag te doneren voor een steunactie van een goed doel. Denk daar maar eens over na als u binnenkort weer uw fiscale aangifte moet invullen.”

Nieuw materiaal

De tekst schiet bij het Rode Kruis in het verkeerde keelgat. “Het is zeer jammer dat er een ontradend bericht verschijnt te midden van onze actie”, zegt Ine Tassignon, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen. “Een sticker kopen van 5 euro is fiscaal inderdaad niet interessant, maar niet iedereen heeft zomaar 40 euro om te schenken en niet iedereen steunt het Rode Kruis om fiscale redenen.”

Daarnaast wijst ze erop dat de stickers verkocht worden ten voordele van de lokale afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen. Met de inkomsten van de verkoop worden opleidingen gefinancierd en kunnen lokale afdelingen investeren in ziekenwagens en nieuw materiaal. De actie van het Rode Kruis ging op 25 april van start en loopt nog tot 9 mei.