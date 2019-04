Kinderverkrachter biedt ‘collega’ twee jaar lang onderdak

Beernem - Een 61-jarige man staat in de Brugse strafrechtbank terecht omdat hij twee jaar lang onderdak verschafte aan een gezochte kinderverkrachter. Het Openbaar Ministerie eist acht maanden celstraf. Wim V. is zelf ook een veroordeelde kinderverkrachter.

In maart 2004 werd Beernemnaar David M. (34) tot negen jaar effectieve celstraf veroordeeld voor verkrachting van minderjarigen en andere zedenfeiten. Na zijn straf bleef hij nog tien jaar ter beschikking van de regering. Na verloop van tijd werd M. overgebracht naar Fides, een psychiatrische voorziening voor seksdelinquenten in Beernem. Daar leerde hij Wim V. (61) kennen, een Oedelemnaar die vijf jaar voorwaardelijke celstraf kreeg voor verkrachting van minderjarigen. Na een periode van strafonderbreking keerde M. echter niet meer terug naar de instelling en dook hij onder in de woning van Wim V.

Op 19 januari 2017 viel de politie binnen in de woning van Wim V. De Oedelemnaar probeerde David M., die op dat moment al twee jaar bij hem verbleef, nog via een sluipweg te laten ontsnappen maar dat mislukte. Volgens het Openbaar Ministerie waren de twee meer dan gewone vrienden. “Ze bouwden gaandeweg ook een seksuele relatie op”, stelde de procureur maandag. “De beklaagde wist zeer goed dat de man die hij onderdak verschafte door de politie gezocht werd. Door zijn eigen veroordeling kent hij de werking van het politie en gerecht heel goed. Ik vraag acht maanden cel.” Nadat David D. in de boeien werd geslagen, kreeg Wim V. eerst een minnelijke schikking van 200 euro aangeboden. Omdat hij die niet betaalde werd hij voor de rechter gedaagd. Hij kwam zich maandag zonder advocaat verantwoorden. “Ik was bang van hem en durfde hem daarom niet aan te geven bij de politie”, was zijn uitleg. De uitspraak volgt op 3 juni. (AFT)