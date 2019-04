Pech voor Tottenham en Jan Vertonghen: Rode Duivel mist mogelijk match tegen Ajax door blessure

Jan Vertonghen is door een blessure aan de dij onzeker voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Ajax. “Hij trainde met de groep. Zijn toestand wordt opgevolgd voor de match van morgen”, melden de Spurs maandag.

Tottenham ontvangt Ajax, ex-club van Vertonghen, dinsdagavond in de halve finales van de Champions League. De return wordt volgende week woensdag (8 mei) in Amsterdam gespeeld.

Vertonghen ontbrak ook al vorig weekend in de competitiewedstrijd tegen West Ham. De Spurs verloren die verrassend met 0-1, waardoor ze een slechte zaak deden in de strijd om een Champions Leagueticket.

De Zuid-Koreaan Heung-Min Son, dit seizoen al goed voor 20 goals en 10 assists, is dinsdag geschorst. Het kwartet Kane, Lamela, Winks en Aurier is out door blessures. Moussa Sissoka (lies) is net als Vertonghen een twijfelgeval.

Tottenham moest dus zonder goaltjesdieven Son en Kane aan de bak tegen Ajax. Maar Mauricio Pocchetino heeft er vertrouwen in. “We gaan een team vormen. Het maakt mij niet uit wie de doelpunten scoort. Uiteraard is het zo dat niet alle spelers fit zijn, maar het gaat om het collectief”, vertelde de Argentijn daags voor de ontmoeting. “In de ploeg heerst het geloof dat we alles kunnen bereiken en alles mogelijk is. Dat is onze sterkte. Je krijgt niet vaak de kans om een halve finale van de Champions League te spelen. We moeten klaar zijn. Dit is zo spannend.”