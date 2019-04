Botje van 33 miljoen jaar oude reiger gevonden in Boutersem

Boutersem - Een 2,5 cm lang botje uit een poot van een vogel dat in Boutersem (Vlaams-Brabant) werd opgegraven, blijkt afkomstig te zijn van een 32 à 33 miljoen jaar oude reiger. Het gaat daarmee om wereldwijd het oudste fossiel afkomstig van een reiger.

Wetenschappers uit België, Nieuw-Zeeland en Duitsland, onder wie Thierry Smith van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, identificeerden het botje dat archeologen hadden opgegraven. Dat meldt Chris Vervliet, burgemeester van Boutersem. “De resultaten verschenen onlangs in IBIS, een internationaal wetenschappelijk tijdschrift over vogels”, zegt Vervliet. De burgemeester schreef eerder al een boek over de fossielen in zijn gemeente. “De vondsten in Boutersem zijn wereldwijd de oudste bekende vondst van een reiger. Weliswaar zijn er elders ter wereld nog fossiele resten van reigerarchtigen ontdekt, maar deze waren ofwel jonger, ofwel kon de ouderdom niet achterhaald worden.”

3D-printen

Boutersem is volgens de burgemeester erg bekend op vlak van fossielen, wat volgens Vervliet te danken is aan een dunne geologische laag van 32 tot 33 miljoen jaar oud, die bekendstaat als de Laag van Hoogbutsel. “Ook de oudste flamingoachtige ter wereld en de oudste Myotisvleermuis werden hier gevonden”, aldus nog de burgemeester. “De fossielen van Boutersem behoren tot de interessantste ter wereld voor deze periode, die volgde op een verandering van de Europese fauna. Deze verandering staat bekend als de Grande Coupure.” De burgemeester denkt aan het 3D-printen van fossiele vondsten en het gebruik ervan langs een wandelroute. (belga)