Twee dagen voor pensioen: trucker zwaargewond na ongeval met betonmixer

Bij een verkeersongeval met een betonmixer in Dilsen-Stokkem is maandagmorgen een vrachtwagenchauffeur zwaargewond geraakt. Het verkeersongeval gebeurde rond kwart voor tien op de Europalaan (N771), dichtbij de Pannenhuisstraat. Hoe de betonmixer kon kantelen, is nog niet duidelijk. De trucker zou over twee dagen net met pensioen gaan.