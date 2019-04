Bölöni, Clement en Leko zijn genomineerden voor ’Coach van het jaar’

De Pro League heeft de genomineerden voor ‘Trainer van het Jaar’ bekendgemaakt: Philippe Clement van Racing Genk, Ivan Leko van Club Brugge en Laszlo Bölöni van Antwerp.

Naast de genomineerden in de categorie ‘trainers’ werden er nog andere shortlists bekendgemaakt. ‘Rookie van het Jaar’ worden Sander Berge (Genk), Zinho Vanheusden (Standard) of Yari Verschaeren (Anderlecht). ‘Scheidsrechter van het Jaar’ worden Erik Lambrechts, Bram Van Driessche of Lawrence Visser. In de Proximus League wordt de beste speler Faïz Selemani (Union), Nikola Storm (Mechelen) of Percy Tau (Union).

Tot slot: de ‘Greenkeeper van het Jaar’ wordt die van Antwerp, Genk of OHL.