Heuglijk nieuws uit Zwin Natuur Park: beelden tonen hoe vier ooievaarskuikens flink eten in nest

Knokke-Heist - Het goede nieuws in het Zwin Natuur Park blijft aanhouden. Nadat vrijdag een eerste ooievaarskuikentje van het jaar ter wereld kwam in Knokke-Heist, blijkt het vogeltje intussen al wat meer gezelschap te hebben gekregen. Op nieuwe beelden valt namelijk te zien hoe al zeker vier kuikentjes flink aan het eten zijn in hun nest.

Of er ook bij de andere ooievaarskoppels al heuglijke momenten te beleven waren, is voorlopig niet duidelijk. In totaal zijn er in het Zwin Natuur Park vijftien nesten waar er eieren uitgebroed kunnen worden. Dat ze in het eerste nest meteen vier kuikens mochten verwelkomen, is bovendien een serieuze opsteker. Per nest worden immers maar twee à drie kuikens verwacht.

