Dashcam filmt het moment dat bouwkraan omvalt op nieuw gebouw Google

Een automobiliste filmde zaterdag met een dashcam het moment waarop een bouwkraan op een dak omviel en op het nieuwe gebouw van Google in Seattle stortte. Bij het tragische ongeval kwamen vier mensen - waaronder twee bouwarbeiders - om het leven, vier anderen raakten gewond. Volgens getuigen was het alsof de stad geraakt werd door een aardbeving: “Het was zo luid dat je het kon voelen.” Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, maar het resultaat daarvan kan nog maanden op zich laten wachten.