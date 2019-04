Koppel verliest smartphone met laatste foto’s van overleden dochtertje, vermeende vinder probeert hen af te persen

Toen haar smartphone gestolen werd, was Dee uit Melbourne ten einde raad. Van het ene moment op het andere waren zij en haar man Jay alle foto’s van hun doodzieke baby kwijt. Een oproep om de beelden te recupereren, leverde niets op. Tot een vrouw hen probeerde af te persen. Het levert haar nu mogelijk een veroordeling op, maar de foto’s zijn nog altijd niet terecht.

Amper enkele uren oud was Amiyah Windross toen de dokters vaststelden dat er iets mis was. Een neurologische aandoening, luidde de diagnose, die haar prille leventje mogelijk gevoelig korter zou maken. En dus besloten haar ouders Jay en Dee uit het Australische Melbourne om extra te genieten van elk moment en hun dochtertje haar leven zo veel mogelijk vast te leggen op foto’s en in filmpjes.

Smartphone kwijt

Mama Dee bewaarde alle beelden op haar smartphone. Maar op 20 april raakte het koppel alles kwijt toen de smartphone in de toiletten van een winkelcentrum verloren raakte. Ze stuurden meteen een wanhopige oproep de wereld in via sociale media. “Geef ons de smartphone met al die foto’s en video’s terug, alsjeblieft. Het zijn de enige beelden die we van onze dochter hebben. We zullen geen vragen stellen waarom je het toestel gestolen hebt.”

Overleden

Vijf dagen na de noodoproep overleed de elf maanden oude Amiyah. In die laatste dagen kregen Jay en Dee heel wat meldingen van mensen die de smartphone beweerden te hebben, één vrouw ging zelfs zover dat ze 1.000 dollar eiste in ruil. “Ze wilde dat we het geld overschreven op haar rekening”, aldus Jay Windross.

De afperser bleek Siti Nurhidayah te zijn, een 24-jarige moeder van twee kinderen uit Maleisië die al vier maanden in Australië woonde en werkte als fietskoerier voor Uber Eats. De politie kon haar oppakken op verdenking van afpersing, maar de smartphone van de moedeloze ouders werd niet teruggevonden. “Als rouwende ouders smeken we de vinder om de beelden niet te wissen.”