“Pas op, controle aan de volgende halte”: tram loopt leeg na waarschuwing van man

Brussel - Er is een opmerkelijk filmpje opgedoken op sociale media waarin een man op een Brusselse tram stapt om de passagiers te waarschuwen dat er aan de volgende halte controle van de politie is. De tram loopt daarop zowat leeg. “Aanzetten tot zwartrijden is verkeerd, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan”, aldus de MIVB, dat de feiten onderzoekt.

Het filmpje speelt zich af aan de bovengrondse tramhalte Sainctelette in Sint-Jans-Molenbeek. Een man opent de deuren van de tram die net toekomt terwijl iemand anders filmt. “Pas op, er is controle aan de volgende halte. Stap uit als je geen abonnement hebt”, zegt hij met luide stem in de tram, waarop die bijna helemaal leegloopt.

“We zijn op de hoogte van het filmpje”, zegt An Van Hamme van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. “Het gaat om aanzetten tot zwartrijden, en daar kunnen we natuurlijk niet mee akkoord gaan. We gaan onderzoeken of er een juridische basis is om een klacht in te dienen. Dat is nog niet zeker, want we weten bijvoorbeeld niet of er effectief een controle was.”