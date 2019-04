Commissariaat Grimbergen sluit in het weekend door te weinig personeel

Grimbergen - Wegens een personeelstekort beperkt de politiezone Grimbergen vanaf 1 mei de openingsuren van het commissariaat. Momenteel is het secretariaat op weekdagen nog open van 7 tot 21 uur, maar vanaf komende maand is dat nog slechts het geval van 10 tot 20 uur. Op weekend- en feestdagen sluit het commissariaat zelfs helemaal de deuren en zal de politie tijdens de huidige openingsuren van 9 tot 17 uur enkel nog telefonisch bereikbaar zijn.

“Het kader van de interventieploegen op het terrein telt 33 agenten, maar we kampen nu met een tekort van 10. Doordat het commissariaat tijdens de week vanaf 1 mei nog slechts gedurende één shift open is en tijdens het weekend en op feestdagen nog enkel burgerpersoneel aanwezig is om de telefoon op te nemen, kunnen we meer agenten op interventie sturen. In het kader van deze beslissing analyseerden we ook het aantal aangiftes. Tussen 7 en 10 uur ’s morgens blijkt dat aantal beperkt. Voor dringende gevallen kan iedereen steeds terecht op het nummer 101”, aldus korpschef Jurgen Braeckmans.

Taalpremie

Alle politiezones in de Vlaamse rand rond Brussel kampen volgens Braeckmans met een personeelstekort. “Er doen hierover allerlei theorieën de ronde. De ene wijst op de taalpremie die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgekeerd wordt, de andere zegt dat er in de hoofdstad meer te beleven valt... Feit is dat de instroom van agenten in het algemeen veel te laag is”, aldus Braeckmans. (belga)