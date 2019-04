“Een vreemde zet.” Waarom CD&V Hilde Crevits tegenover Bart De Wever uitspeelt

Hilde of Bart? Of toch nog iemand anders? Wie wordt straks Vlaams minister-president? Door Hilde Crevits naar voor te schuiven, hoopt CD&V zich vooral in de kiescampagne te manoeuvreren. Of dat lukt, moet nog blijken. Politicoloog Carl Devos noemt de kandidatuur van Crevits alvast “een vreemde zet”.