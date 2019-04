Bojan Jorgacevic won én verloor een bekerfinale met AA Gent: “Sollied kon met één woord al je zenuwen wegnemen”

In 2008 proefden de Buffalo’s 24 jaar na hun eerste en tot dan toe enige bekerfinale nog eens van de bekergekte die zo’n eindstrijd toch wel losweekt. Bojan Jorgacevic leek onder het bewind van Trond Sollied op weg naar een bekertriomf maar de Servische doelman moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven door toedoen van meerdere ex-Buffalo’s waardoor Anderlecht finaal de beker op zak stak. Twee jaar later was het tegen Cercle Brugge echter wel raak!

Hoe bereidde jij je voor op deze bekerfinale?

“Ik had wel al wat ervaring want bij RAD speelde ik ook al een bekerfinale die ik jammer genoeg verloor. Ik was dan ook bijzonder gemotiveerd voor deze finale maar ik benaderde eigenlijk elke wedstrijd als een finale. Maar die bewuste dag hing er echt elektriciteit in de lucht toen we de grasmat van het Koning Boudewijnstadion betraden. De Gentse fans hadden veel te lang moeten wachten om nog eens de bekerfinale te beleven en zorgden toen voor een helse sfeer. Geen wonder: al een maand op voorhand was het kermis in de stad en iedereen leefde enorm toe naar die dag.”

Hoe ging Trond Sollied toen om met de hoogspanning die de Buffalo’s veroorzaakten?

“De sfeer in het stadion was werkelijk waanzinnig, ik krijg nog altijd kippenvel als ik terugdenk aan die match. En iedereen geloofde ook echt in onze kansen want met Trond was alles mogelijk. Hoe hij een team kon klaarstomen en op scherp kon zetten met een speech, dat was ronduit indrukwekkend. Met één woord kon hij al je zenuwen wegnemen, prachtig! Hij wist telkens wel een grappig verhaal uit zijn mouw te schudden waardoor hij iedereen aan het lachen kreeg.”

Foto: Photo News

Jullie begonnen uitstekend tegen Anderlecht en kwamen zelfs tweemaal op voorsprong!

“Je kunt nooit te snel op voorsprong komen (lacht) maar ik blijf erbij: als Fadiga na rust niet de paal treft maar de 3-1 scoort, is die beker voor ons. Al liep bij Anderlecht natuurlijk ook wel ene Mbark Boussoufa rond, hij had ook altijd dat geniale in zich. En het was voor onze fans ook jammer dat uitgerekend twee ex-spelers die dag scoorden voor paars-wit want even later was het Guillaume Gillet die aan het feest was. Twee jaar later namen we gelukkig wraak en brachten we de Beker van België wel naar Gent!”

Voelde je voor zo’n finale eigenlijk meer zenuwen dan voor een normale topwedstrijd?

“Eenmaal de partij op gang wordt gefloten moet je toch gewoon de knop omdraaien en zoals altijd je job doen. We begonnen ook heel goed en kwamen tweemaal op voorsprong. We hadden toen ook gewoon een keigoed team met heel wat offensief talent maar we misten net dat tikkeltje geluk om de Beker uiteindelijk ook de lucht in te mogen steken.”

Welke herinneringen hield je over aan je periode onder het bewind van Trond Sollied?

“Trond is uniek: hij koos altijd voor zijn eigen weg. Ik herinner me dat we eens een partij in Bergen verloren en de pers had het echt op hem gemunt. En toen één van de journalisten hem schertsend zei dat het een lange terugrit zou worden, antwoordde hij met een knipoog: ach, valt wel mee: slechts 115 km (giert het uit). Zijn loopbaan spreekt boekdelen, het is geen toeval dat hij bij zoveel clubs succesvol was.”

Was deze verloren finale de ideale leerschool voor de editie van 2010 tegen Cercle Brugge?

“De club kwam na die eerste finale duidelijk onder stoom en onder impuls van meneer Louwagie ging de club op zoek naar nieuwe successen. Samen met voorzitter Ivan De Witte bouwde hij aan iets moois. En die finale van 2008 zorgde ervoor dat de slapende reus definitieve ontwaakte. Daar werd de basis gelegd voor de successen van het voorbije decennium. AA Gent veroverde die dag definitief haar plaats aan de top van het Belgische voetbal.”

Hoeveel prijzen won je uiteindelijk in je spelersloopbaan?

“Ik won helaas maar één bekerfinale en dat maakt ook wel dat die partij in 2010 voor mij zo dierbaar is. In je leven moet je mooie momenten koesteren en het is soms ook een kwestie van geluk of je in je loopbaan meer titels pakt. Voor mij is mijn volledige loopbaan en alle clubs bij wie ik speelde uiteindelijk mijn mooiste trofee en ik ben trots op het feit dat ik voor al die teams mocht uitkomen. Ik was er ook altijd graag gezien en voelde me telkens opnieuw een fiere krijger in dienst van de fans.”