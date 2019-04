Dinsdag begint procedureslag omtrent mogelijke matchfixing in Belgisch voetbal met eerste (openbare) zitting, timing doet wenkbrauwen fronsen

De advocaten van KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien andere verdachten worden dinsdagvoormiddag op het bondsgebouw in Brussel verwacht voor het eerste luik van wat een procedureslag omtrent mogelijke wedstrijdvervalsing dreigt te worden. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) deelt de betrokkenen mee hoe de procedure zal verlopen en welke partijen op welke tijdstippen voor de disciplinaire instantie worden verwacht.

De Geschillencommissie Hoger Beroep moet zich buigen over zware sancties voor clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren, die verdacht worden van een poging tot wedstrijdvervalsing tijdens de degradatiestrijd van vorig seizoen. Bondsprocureur Kris Wagner eist degradatiestraffen en een start in 1B met handicaps verspreid over twee periodes voor Mechelen (-12 punten) en Waasland-Beveren (- 6 punten). Malinwa riskeert volgend seizoen ook geen Europees en bekervoetbal te mogen spelen. Behalve de clubs worden nog dertien andere betrokkenen - acht bestuurders, drie makelaars en voormalig Beveren-speler Olivier Myny, vervolgd door het Bondsparket. Zij riskeren schorsingen tot maximaal 10 jaar, enkelen dreigen ook permanent verbannen te worden uit de Belgische voetbalwereld.

Openbaar (maar niet verplicht)

De zitting vat dinsdagvoormiddag aan om 10u30 en is openbaar. Het is voor de opgeroepen personen evenwel niet verplicht om er present te tekenen, stelt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez. Het is dan ook niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld Dejan Veljkovic, die als makelaar niet aangesloten is bij de bond, zijn kat stuurt. Dat heeft dinsdag nog weinig gevolgen, aangezien de grond van de zaak pas later aan bod komt.

De Geschillencommissie Hoger Beroep, bestaande uit drie rechters, zal er in samenspraak met de aanwezige advocaten, bestuurders en makelaars wel de agenda vastleggen. De voorbije dagen en weken kondigden een sterk opgeklopt mediaproces aan, waardoor er heel wat gerenommeerde advocaten hun opwachting maken. Zo zal Johnny Maeschalck de verdediging van Waasland-Beveren op zich nemen, Sven Demeulemeester vertegenwoordigt KV Mechelen.

Tussenkomende partij

Het is ten slotte ook het perfecte moment voor een tussenkomende partij om zich aan te melden. Het ingewikkelde dossier heeft immers gevolgen voor andere clubs. In de eerste plaats voor Sporting Lokeren en Beerschot Wilrijk, die de plaatsen van Waasland-Beveren en KV Mechelen in 1A kunnen innemen. Beerschot Wilrijk meldde zich bij de Geschillencommissie HB aan als vrijwillig tussenkomende partij, Lokeren overweegt dat ook te doen.

En ook voor Tubeke rest er nog een sprankeltje hoop op een verlengd verblijf in 1B. De KBVB maakt zich sterk dat er een uitspraak valt voor 30 juni 2019, wanneer de klassementen definitief worden afgesloten en de reeksindelingen vastliggen. Alleen heeft de KBVB de hele procedure niet in eigen hand. Er kan immers nog beroep aangetekend worden bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), en KV Mechelen schermde ook al met het idee de zaak aanhangig te maken bij een kortgedingrechter. De Pro League ziet het met lede ogen aan, want er dreigt pure chaos en veel imagoschade.

Timing doet wenkbrauwen fronsen

Ook over de timing van deze eerste zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep was veel te doen. Woensdag speelt KV Mechelen immers de bekerfinale in Brussel tegen AA Gent. Dat de agenda der zittingen een dag voordien opgemaakt wordt, en de voorbereiding van Malinwa dus zou kunnen verstoren, doet ook binnen het bondsgebouw de wenkbrauwen fronsen. Vooral omdat de KBVB toch zelf organisator is van de Croky Cup en zijn eigen competitie enigszins beïnvloedt.

Terwijl in het “Glazen Huis” de debatten over het matchfixingdossier geopend worden, oefenen KV Mechelen (vanaf 13u45) en AA Gent (vanaf 15u40) een honderdtal meter verderop in het Koning Boudewijnstadion. Uit vrees voor repercussies van Mechelse supporters nam de KBVB alvast preventieve veiligheidsmaatregelen.