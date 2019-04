Man graaft tunnel onder huis van ex … en komt klem te zitten

Een wel heel jaloerse Mexicaan heeft een bijzondere poging tot stalking bijna niet overleefd. De 50-jarige César Arnoldo groef een tunnel onder de woning van zijn ex, maar kwam er vast te zitten.

Jaloezie is een lelijk beestje. En daar kan César Arnoldo over getuigen. Zijn ex had na een relatie van 14 jaar de relatie beëindigd omdat de man erg jaloers was en ook zijn handen niet thuis kon houden. Een rechter legde de Mexicaan daarom een contactverbod met zijn ex op.

Maar dat liet Arnoldo zich niet zeggen: hij sloeg aan het graven en maakte een enorme tunnel, tot onder het huis van de vrouw in Puerto Peñasco, een stad in het noorden van het land. Volgens Mexicaanse media was de man al enkele dagen aan het graven. Aanvankelijk dacht de vrouw dat ze kattengeluiden hoorde onder haar woning. Maar toen het gejammer steeds luider werd, keek ze onder de vloer - daarvoor sneuvelden enkele planken - en vond ze geen kat, maar wel haar ex. Hij was klem komen te zitten in zijn eigen tunnel.

Op de beelden die na de redding van de man zijn gemaakt, is te zien hoe hij met ernstige uitdrogingsverschijnselen vanonder de woning vandaan werd gehaald. Hij werd overgebracht naar een politiecel.

