Ergste mazelenepidemie in 19 jaar in VS: al 704 gevallen

Het aantal mensen dat dit jaar met mazelen is besmet in de Verenigde Staten, is gestegen tot 704.

Het is de ergste mazelenepidemie in de Verenigde Staten sinds 2000, toen de besmettelijke ziekte uitgeroeid werd verklaard. In een week tijd is het aantal gevallen gestegen van 626 naar 704 mensen, volgens het wekelijkse rapport van het ziekte controle- en preventiecentrum (CDC). Het record van 2017- 667 gevallen - is al overschreden.

“Negen procent van de patiënten werd opgenomen in het ziekenhuis,” zegt CDC-directeur Robert Redfield, “en daarvan had drie procent een longontsteking ontwikkeld. In dit stadium zijn er nog geen doden gevallen.” De zwaarst getroffen groep is de joods-orthodoxe gemeenschap in Brooklyn. “Die families worden geviseerd met onjuiste en misleidende informatie over vaccins”, zegt Nancy Messonnier van de CDC.

Volgens de CDC ontving twee jaar geleden 94 procent van de kinderen die naar de kleuterschool gingen de twee doses van het vaccin. Maar dit percentage ligt lager in sommige gemeenschappen, zoals de joods-orthodoxe gemeenschap in New York, of een Russische gemeenschap in Washington. In totaal hebben 22 van de 50 Amerikaanse staten sinds januari gevallen van mazelen. (Belga)