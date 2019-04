ISIS-leider al-Baghdadi duikt voor het eerst in vijf jaar op in video

Abou Bakr al-Baghdadi, de leider van terreurgroep Islamitische Staat, is voor het eerst in vijf jaar opnieuw te zien in een propagandavideo.

Het persbureau van ISIS gaf de beelden vandaag vrij: een 18 minuten durend filmpje waarin de leider van Islamitische Staat opriep tot wraak voor het opsluiten en doden van strijders. Het lijkt er sterk op dat de video recent werd opgenomen, omdat al-Baghdadi expliciet verwijst naar de oorlog in Syrië: “De strijd in Baghouz is voorbij”, zegt hij. Baghouz was een van de laatste bolwerken van het kalifaat. Hij heeft het ook over de aanlagen in Sri Lanka van vorig weekend, toen meer dan 250 doden vielen. De film wordt in het begin gedateerd naar “begin april”, maar of dat klopt, is nog niet duidelijk.

De leider van ISIS in gesprek met enkele andere topfiguren. Hun gezichten zijn onherkenbaar gemaakt in de video. Foto: AFP

Op de beelden is te zien hoe Baghdadi schijnbaar rustig converseert met enkele andere leden van de terreurgroep. De andere gezichten zijn onherkenbaar gemaakt. De ISIS-leider komt in totaal amper 40 seconden aan het woord. “De strijd van de Islam en haar volk tegen het kruis en haar volk is een lage oorlog”, zegt hij. “De oorlog in Baghouz is voorbij. Maar het heeft getoond hoe wreed, verschrikkelijk de Christenen zijn en welke slechte bedoelingen ze hebben.” Wanneer hij het over de terroristen van Sri Lanka heeft, zijn hun foto’s te zien. Mogelijk werd die audio dus later toegevoegd. De aanslag noemt de leider een wraakactie voor het verlies in Baghouz.

Opvallend detail: op twee mappen is te zien hoe er documenten zouden bestaan over ISIS in de Centraal-Afrikaanse Republiek en ISIS in Turkije. Dat eerste filiaal werd half april uitgeroepen, het tweede werd nog niet aangekondigd. Ook dat wijst in de richting van recent opgenomen materiaal.

Bewegende beelden

Voor het eerst sinds 2014 zijn er bewegende beelden van leider van ISIS vrijgegeven. Toen gaf hij een preek in de moskee van al-Nuri in Mosoel. Die toespraak was toen de start van de opgang van het kalifaat in Syrië en Irak. Eerder waren er al audio-toespraken van de leider, toch is een actuele video erg belangrijk. Lange tijd dachten velen dat de leider dood of gewond was. Dat hij zich kenbaar kan maken in een video en de wereld kan laten zien dat hij nog lééft en dat ook het kalifaat nog leeft, wordt gezien als een belangrijk signaal.

En er is misschien nog een andere belangrijke reden voor de publicatie van deze video, meldt The Guardian. Volgens veiligheidsbronnen is er ook intern een oorlog gaande binnen het kalifaat. Op 7 januari zou een vuurgevecht plaatsgevonden hebben tussen de clan al-Baghdadi en zijn tegenstanders. De leider zou daarop uit Syrië gevlucht zijn, met zijn bodyguards en entourage, naar een westelijke provincie in Irak. Mogelijk zijn deze beelden daar opgenomen.